Museo di Montesarchio: due eccellenze per il concerto targato "Mille e una Nota"

Tempo di lettura: 4 minutiIldiriecheggerà di note. Nella giornata di domani, Sabato 28 Dicembre, “Note al”,di musica classica a cura dell’associazione musicale “e unadi Airola”, riferimento diretto artisticamente dal Maestro Anna Izzo. A partire dalle ore 17:00, nel suggestivo contesto delarcheologico nazionale del Sannio Caudino, la platea potrà ammirare le performance diquali il Maestro Matteo Fossi ed il Maestro Margherita Di Giovanni. Fossi, per iniziare, fondatore nel 1995 del Quartetto Klimt, uno dei gruppi cameristici italiani più attivi, da venticinque anni ha un’intensa attività cameristica in varie formazioni, dal duo pianistico al sestetto, con cui ha tra l’altro intrapreso prime registrazioni mondiali integrali di autori come Brahms, Bartók, Poulenc, Ligeti e Schönberg.