Modena vs Sudtirol | le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Impegno sulla carta semplici per i canararini, ma gli altoatesini cercheranno di lasciare l’ultimo posto in classifica.vssi giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani sono finalmente riusciti a mettersi alle spalle il periodo balbettante di inizio stagione ed ora navigano in zona play-off. La squadra di Mandelli è reduce infatti da sette risultati utili consecutivi, fra cui tre vittorie e quattro pareggi, un andamento di tutto rispetto che fa ben sperare nella lotta per un posto nei playoff.Situazione disperata per gli altoatesini che nemmeno con l’avvento di Castori in panchina sembrano riuscire a superare.