Mistermovie.it - Mister Movie | La Moneta da 7 Euro dal 1 Gennaio è vera?

Leggi su Mistermovie.it

Negli ultimi giorni, un rumor ha suscitato un acceso dibattito sui social media: la presunta introduzione di una nuovada 7, che dovrebbe entrare in circolazione a partire dal 1°2025. La notizia ha generato curiosità e discussioni, ma è importante fare chiarezza su quanto effettivamente sia vero.Lada 7?La confusione sembra essere nata in Portogallo, dove in passato sono state coniate monete commemorative con valori nominali particolari, tra cui unada 7,50dedicata al 5° centenario del viaggio di Ferdinando Magellano. Queste monete hanno un valore legale, ma sono destinate principalmente ai collezionisti e non alla circolazione quotidiana. La Casa da Moeda portoghese ha emesso diverse monete commemorative con valori insoliti, ma è fondamentale notare che queste vengono prodotte in edizione limitata e vendute a prezzi superiori al loro valore nominale.