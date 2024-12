Pianetamilan.it - Milan-Roma, probabili formazioni: un ballottaggio? Occhio alla sorpresa

, una partita importantissima per Paulo Fonseca e i suoi. Per il portoghese un'altra possibilità di accorciare sul quarto posto, visto gli scontri diretti tra Lazio e Atalanta e tra Juventus e Fiorentina. In più un'occasione per avvicinarsi al megliosfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, al momento il trofeo piùportata del Diavolo. Ilarrivapartita di San Siro non al meglio a livello fisico e a livello ambientale: possibile che la contestazione partita dopo il Genoa continui anche domenica sera. Ecco le ultime novità sugli infortunati e sulle possibile mosse in vista della 18^ partita della Serie A 2024-25. GLI INFORTUNI Situazione ancora difficile per Paulo Fonseca: ilsi avvicinacon tantissimi dubbi di formazione. Rafael Leao non ci sarà sicuramente per l'elongazione subita contro il Verona.