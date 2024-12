Pianetamilan.it - Milan-Roma, arbitra Fabbri: quante polemiche nei precedenti. Leao …

Nella giornata di domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, si giocherànella splendida cornice dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro e sarà Michaell'arbitro designato per la direzione di gara. Il classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, per la seconda volta in stagione si troverà di fronte i rossoneri. L'unico precedente di questa Serie A 2024/2025 è quel 3-3 contro il Cagliari in cui, in stretta collaborazione con il V.A.R. Gianluca Aureliano, non si fece ricordare per la prestazione impeccabile. Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere tutti ipolemici tra il Diavolo e il 43enne emiliano. Partiamo dall'aprile 2019, quando è proprio Michaelil direttore di gara di Juventus-. I rossoneri al tempo si giocavano l'accesso alla Champions League e il match terminò 2-1 per la Vecchia Signora.