'Madonna col Bambino'. Il capolavoro di Coltellini in mostra a Bologna

La recente riscoperta dellacolha rappresentato un’importante occasione per approfondire la storia di un’opera che non appariva in pubblico da oltre trent’anni e, allo stesso tempo, ripercorrere le vicende artistiche di Girolamonelladel Cinquecento. Per la Biennale dell’Antiquariato di Firenze dello scorso settembre, la galleria ’Maurizio Nobile Fine Art’ ha presentato la scultura e ha pubblicato un saggio sull’opera firmato da Andrea Bacchi (Sagep Editori). Il, dal 13 dicembre, è in esposizione proprio presso la galleria bolognese. L’opera era conosciuta, fino alla sua ricomparsa sul mercato, solo attraverso l’incisione, pubblicata nel 1844 nel quarto volume dell’Eletta dei Monumenti più illustri e classici sepolcrali ed onorarii di, raffigurante il Monumento a Francesco Ranuzzi.