Luxottica dipendente rubava occhiali in azienda per rivenderli online | denunciato

Un impiegato di 24 anni di, società italiana per la produzione e commercializzazione di, è stato, e ora rischia il licenziamento per giusta causa, per aver rubato qualche centinaia di montature griffate dalle linee produttive per poi rivenderle sui canali dell’e-commerce, generando guadagni illeciti. Il furto è avvenuto nello stabilimento della multinazionale ad Agordo, che dà lavoro a 12mila tra operai e impiegati, ed è stata scoperta grazie alle indagini della polizia di Belluno su segnalazione della stessa. In tutto, scrive l’Ansa, sono state accertate 200 sottrazioni di altrettante paia diche ilsi era portato a casa, con tanto di busta griffata e certificato.24enne indagato per furto e ricettazioneIl ventiquattrenne – che è indagato per le ipotesi di reato di furto e ricettazione – si era creato un account su una delle grandi piattaforme di e-commerce, dal quale gestiva la venditadei pezzi trafugati.