Louis Vuitton e Murakami, 20 anni dopo

A vent’dalla prima collaborazione trae Takashi, la Maison francese e l’artista giapponese tornano a unirsi in una riedizione gioiosa e celebrativa della loro iconica collezione.presenta oltre 200 creazioni inedite, un moderno tributo a un legame creativo duraturo, risultato di una visione artistica unica e di un savoir-faire eccezionale. Una collezione che è simbolo del fascino senza tempo della cultura pop e del collezionismo del XXI secolo.Takashi, nato a Tokyo negliSessanta, è riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di fondere l’arte tradizionale giapponese con la fantascienza, gli anime e i personaggi kawaii, creando opere che dialogano tra cultura pop, storia e arte. Le sue creazioni, nate dalla collaborazione originale con l’allora Direttore Creativo della Maison Marc Jacobs, vengono ora celebrate in una vasta gamma di accessori e oggetti firmati, tra cui borse, foulard, occhiali da sole, gioielli, scarpe e fragranze.