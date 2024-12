Ilfoglio.it - Le reazioni politiche all'arresto di Cecilia Sala in Iran

"Seguo con grande preoccupazione la vicenda della giornalista italiana, fermata inlo scorso 19 dicembre. Nell'esprimere affettuosa vicinanza alla sua famiglia auspico che al più presto possa fare rientro a casa". Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Esprimo solidarietà a, arrestata in, e vicinanza alla sua famiglia. Confidiamo nell'azione del governo e del corpo diplomatico italiano. L'auspicio è che possa essere liberata quanto prima". Così in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.è "in buona salute, si trova in una cella singola. Non possiamo dire altro al momento, stiamo monitorando la situazione con molta attenzione. Vedremo quali sono i capi di imputazione. Il governo sta lavorando con la massima discrezione per cercare di riportarla in Italia".