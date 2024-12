Labyrinth | Robert Eggers alla regia del remake?

Leggi su Cinefilos.it

del?Il registaha avuto successo con Nosferatu, il suo nuovo film ispirato al classico film sui vampiri. Secondo un nuovo rapporto, ora sta puntando gli occhi su un altro celebre film del passato da rebootare.Secondo l’esperto di cinema Jeff Sneider di The InSneider,ha collaborato con la Sony e la Jim Henson Company per il reboot del filmdel 1986 . Negli ultimi anni si è parlato di un nuovo film di, anche se i precedenti tentativi si sono sempre arenati nell’inferno dello sviluppo. L’aggiunta dial nuovo progetto dipotrebbe dare al reboot lo slancio di cui ha bisogno per essere finalmente avviato, visto che molti critici hanno definito il nuovo Nosferatu uno dei migliori film del 2024.