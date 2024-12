Ilrestodelcarlino.it - La Fondazione Carisp si rinnova. Un ingresso nel consiglio e quattro nell’assemblea

nuovi ingressi econferme per l’assemblea dei soci e un nuovonelgenerale dellaCassa dei Risparmi di Forlì. La scorsa settimana, in occasione della seduta dedicata all’approvazione del documento programmatico previsionale, l’assemblea dei soci ha proceduto alla nomina di un componente delgenerale nella persona di Mario De Simone, 64 anni, che esercita la professione di notaio in città dal 1989.dellasono stati poi confermati Stefano Ruffilli, Mario Scala, Giacomo Stella e Giorgio Maria Verdecchia. I nuovi eletti sono Stefania Celli, Paola Cicognani, Pierangelo Laghi e Fabio Pezzani. Stefania Celli è laureata in Scienze politiche e si dedica da oltre trent’anni alla guida dell’azienda ‘Celli’, impresa innovativa nel settore delle macchine per l’agricoltura, che sotto la sua direzione ha continuato a crescere e ad espandersi, conquistando mercati internazionali con prodotti apprezzati in ogni continente.