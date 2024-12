Ilgiorno.it - La canna fumaria scatena l’incendio. Distrutto il tetto di una palazzina

Leggi su Ilgiorno.it

Incendio in via Toffetti, la sera di Natale. Vigili del fuoco in azione da qualche minuto prima delle 18 per un incendio che è stato originato dal surriscaldamento delladi un appartamento ed è arrivato fino aldi un piccolo caseggiato di tre piani abitato da tre famiglie, al civico 43. Sul posto è stata fatta arrivare un’autoscala dei colleghi di Lodi, giunta pochi minuti dopo le 18, quindi sono stati allertati anche i colleghi di Orzinuovi chiamati a dar manforte per debellare le fiamme e scongiurare danni maggiori all’abitazione. A causareè stata lapresente negli appartamenti e che passa anche all’ultimo piano. La conduttura, probabilmente con troppa fuliggine al suo interno oppure non coibentata come si deve, negli ultimi giorni si è surriscaldata senza dare evidenti segni di malfunzionamento e poi ha formato la brace nelle travi sul, elemento caratteristico di questo tipo di incendi.