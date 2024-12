Tvzap.it - Italia in lutto, addio alla firma storica del giornalismo sportivo

Il mondo delè inper la scomparsa di una delle sue figure più prolifiche e conosciute. Il noto cronista e scrittore Gian Paolo Ormezzano è morto all’età di 89 anni lasciando una importante eredità grazie al suo inconfondibile talento di narratore delle cronache e dei protagonisti dello sport.(.)Leggi anche: Gigi D’Alessio scampato per miracolo, il racconto da brividi: “Presi Luca in braccio e scappai”Leggi anche: Colpo di scena, il famoso calciatore chiede in sposa lafidanzata (dopo il presunto tradimento)Ilperde una voceLa notizia ha rattristato il mondo delno che oggi perde uno delle sue penne più conosciute e riconosciute. Gian Paolo Ormezzano ha infatti lasciato il segno durante una lunga carriera che lo ha visto diventare direttore di “Tuttosport” e poiper “La Stampa“, per il “Guerin” e per il “Corriere Torino” con il quale ha continuato a collaborare finosua scomparsa.