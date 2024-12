Tarantinitime.it - Ippodromo Paolo VI, cavallo maltrattato dopo corsa: “Presenteremo una denuncia”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUnè statouna, ieri, all’VI. La scena sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza, scatenando l’indignazione della direzione della struttura e di un’associazione animalista, la Horse Angels ODV che annuncia unaformale.La notizia è riportata dal quotidiano TarantoToday che ha anche pubblicato il video. “Il driver non risulta essere né il proprietario, né l’allenatore del, quindi non avrebbe, secondo noi, potuto permettersi le punizioni corporali alse ciò non fosse stato bene al resto del team – dicono dalla Horse Angels ODV – Non si capisce bene cosa succeda dentro al box, chi faccia che cosa, ma si sentono le frustate e chi era presente riferisce che il frustino sarebbe stato spezzato colpendo ilsul muso.