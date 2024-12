Pianetamilan.it - Inter, Marotta: “Con Oaktree vogliamo garantire la massima competitività”

vistato da Sky Sport, Giuseppe, presidente dell', ha toccato diversi temi: dal campionato a, fino agli obiettivi nerazzurri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sul suo lavoro: "Se non mi divertissi non farei questo lavoro. A stimolarmi è la passione, e credo che l'adrenalina che ti dà una partita nella vita normale non te la dà niente". Su Simone Inzaghi: "Simone ha dimostrato di essere un grande professionista e una persona molto intelligente. È arrivato in punta di piedi, non ha fatto proclami, si è adeguato a un ruolo molto importante ed è cresciuto con i risultati. Uno degli aspetti fondamentali è il riconoscimento di essere un leader del gruppo e di inculcare quelli che sono i concetti vincenti: la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, la grande passione.