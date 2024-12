Golssip.it - In tv Vasco Rossi e i suoi ‘magnifici 7 a San Siro’: “Sono la voce delle persone umili”

Sabato 28 dicembre, in esclusiva in prima serata su Canale 5 “– I Magnifici 7”. Uno speciale scritto e diretto da Giorgio Verdelli, condotto da Claudio Amendola, dedicato ae aistraordinari 7 concerti allo Stadio San Siro di Milano di giugno del 2024, che hanno attirato 400.000 spettatori da tutta Italia. Si tratta di un docu-film con testimonianze esclusive e un'intervista con il cantante. "Una full immersion nei 7 show a San Siro (che portano il suo record a 36 sold out al Meazza) per scoprire, grazie al racconto di Claudio Amendola, gli angoli più nascosti, i segreti della macchina perfetta che in ogni occasione riesce a creare qualcosa che assomiglia più a un pellegrinaggio e a un rito di massa che non a un live show", scrive Mediaset in una nota che presenta l'evento.