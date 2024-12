Lanazione.it - Il ghiaccio chiude il Pratomagno. Strade pericolose: scatta il blocco

di Marco CorsiLORO CIUFFENNAChiusa la viabilità per ilda entrambi i versanti, valdarnese e casentinese, a causa delleghiacciate. Provvedimento che rimarrà in vigore fino a quando le condizioni del tempo, dal punto di vista climatico, non miglioreranno. Il primo "campanello di allarme è arrivato due giorni fa al comune di Poppi, con un’ordinanza richiesta dai vigili del fuoco perre il tratto che arriva in alta quota. Poche ore dopo un analogo documento è stato firmato dal sindaco di Loro Ciuffenna Andrea Rossi. "Nonostante l’impegno dell’amministrazione e le misure adottate – ha detto il primo cittadino - causa fattori meteo concomitanti, stata emessa l’ordinanza per la chiusura del tratto di viabilità che dal bivio della Trappola porta al, in quanto il manto stradale risulta particolarmente pericoloso.