Ilrestodelcarlino.it - Il dolore di amici e colleghi degli alpinisti dispersi: “Speriamo nel miracolo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 27 dicembre 2024 – “Ogni ora che passa, le speranze di trovare Luca e Cristian vivi si affievoliscono. Ma noi vogliamo continuare a sperare nel”. La voce di Fausto Bertozzi, uno dei titolari della Nuova Cei di Santarcangelo, l’azienda specializzata in impianti elettrici dove lavora Luca Perazzini, è rotta dall’emozione. È difficile trovare le parole. E allora “non rimane che sperare”. Per Bertozzi e gli altri soci e i dipendenti della ditta, “Luca non è un semplice collega. È uno di famiglia. Lavora insieme a noi da 23 anni”. Lunedì 23 dicembre era in programma, alla sera, la tradizionale cenaauguri della Nuova Cei prima della chiusura per le vacanze di Natale. Ma poche ore prima, al mattino, i famigliari di Luca Perazzini, 42 anni, hanno telefonato in azienda per dare la notizia ai titolari e ai