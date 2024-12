Oasport.it - Iga Swiatek: “Non penso che la WADA farà ricorso, avrebbe poco senso”

Igaè a Sydney per affrontare con la Polonia la United Cup, competizione a squadre miste per nazioni di scena in Australia. La n.2 del mondo sfrutterà questo evento come avvicinamento agli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio. Tuttavia, l’interesse nei confronti di Iga non è limitato solo al tennis.Il pensiero va anche alla sua positività in un test antidoping dello scorso agosto. La sostanza in questione è stata la trimetazidina (TMZ) e aè stato comminato un mese di squalifica dal momento che l’International Tennis Integrity Agency ha reputato credibile la versione della giocatrice polacca.Come si legge dalla sentenza, si parla di positività derivante dalla contaminazione di un regolare farmaco a base di melatonina, venduto in Polonia senza bisogno di prescrizione medica, che la n.