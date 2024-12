Gqitalia.it - Grand Tour contemporaneo a Noto

Negli ultimi anni,, la città barocca per eccellenza ha accolto persone influenti nel panorama creativo mondiale come Jacques Garcia, Luisa Beccaria, Mario Testino ma pure chef di grido al pari di Viviana Varese che hanno dato nuova enfasi e linfa vitale. E ancora di più la folta comunità legata al design e all'arte, che arriva da tutte le parti del mondo per toccare con mano quell'allure così leggera che pervade ogni angolo e per l'accoglienza così calorosa. E se d'estate è unbillon di feste, vernissage e cene tra le mura di palazzi nobiliari, d'inverno ha il passo lento di giornate all'insegna dell'architettura, del buon cibo e della storia.