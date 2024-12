Tpi.it - Festival di Sanremo 2025, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1: “Bianca Guaccero e Gabriele Corsi conduttori del PrimaFestival”

Leggi su Tpi.it

del Primasaranno idel Prima: lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico deldi, nel corso dell’edizione delle 13.30 del Tg1.Il Primaandrà in onda da sabato 8 fino al 15 febbraio, subito dopo il Tg1 delle 20., reduce dal trionfo a Ballando con le Stelle, esaranno iin studio mentre Mariasole Pollio ricoprirà il ruolo di inviata.Il Dopo, come già annunciato precedentemente, sarà condotto da Alessandro Cattelan mentre per i co-della kermesse musicale bisogna attendere ancora qualche settimana., infatti, ha annunciato che i nomi dei co-e delle co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston saranno svelati a gennaio.