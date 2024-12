Panorama.it - Fenomeno De Ketelaere

L'unico rimpianto che non si possono portare dietro è di non averci provato. Sul talento di Charles Deil Milan ha investito molto, in termini di denaro e di aspettative. Anche in campo Stefano Pioli ne ha tentate tante per farlo emergere, se è vero che la sua unica stagione rossonera alla fine ha contato 40 presenze di cui una lunga fila nei primi mesi, quasi sempre da titolare. Attaccante esterno, sotto punta, centrocampista offensivo: tanti tentativi andati a vuoto fino a che progressivamente il belga si è spento finendo ai margini del progetto.Ora che Deè diventato uno dei pilastri dell'Atalanta dei sogni di Gasperini sarebbe facile dire che il Milan ha sbagliato tutto e a Bergamo, invece, ne capiscono di calcio. E' vero che il Gasp, appena salutato CDK a Zingonia, ha immaginato per lui un ruolo che Pioli non aveva quasi mai provato nel suo peregrinare intorno alle caratteristiche di Charles.