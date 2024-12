Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 28 dicembre: Emir pianifica la sua vendetta contro Kemal

Leggi su Movieplayer.it

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 16:00 circa, su Canale 5: questo sabato va in onda un episodio.torna domani sabato 28su Canale 5 con un nuovo appuntamento di circa trenta minuti. Grazie alledella trama scopriamo che il divorzio tra Nihan edè finalmente ufficiale. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 16:00 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Fehime consegna a Zeynep uno scatolone con oggetti della vecchia casa di, tra cui una chiavetta contenente video che incriminanoper la morte di Linda.costringea firmare .