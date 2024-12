Lanazione.it - È morto Lido Ciuti. La vita spesa per gli altri. Un pilastro del volontariato

Addio a, storico volontario della Pubblica Assistenza di Bardalone, Campotizzoro e Pontepetri.aveva 84 anni ed era purtroppo malato da tempo, un male contro cui ha combattuto ma che non gli ha lasciato scampo. Lascia l’amata moglie Laura e la figlia Enrica. Le esequie si terranno questo pomeriggio alle 14,30 nella chiesa di Bardalone.aveva lavorato come macellaio nello storico negozio di famiglia di Bardalone, dove aveva affiancato fin dagli anni ’60 il padre Leonardo, e dove era da tutti conosciuto e apprezzato. Ma è stato con l’attività di volontario che è entrato nel cuore di tantissime persone. Un uomo che aveva la capacità di insegnare come essere di servizio agli, mettendo sempre al primo posto le persone. Anche nel circolo "L’Unione" della Società di Mutuo soccorso di Bardalone si è dato molto da fare, è stato negli anni dirigente.