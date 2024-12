Di Stefano | Reijnders non si è mai fermato idem Fofana Bisogna allungare…

Leggi su Pianetamilan.it

Siamo agli ultimi giorni di calma prima che il Milan entri in un periodo alquanto intenso, ricco di sfide cruciali tra Serie A, Supercoppa, Champions League e Coppa Italia. Ma come arriva la squadra rossonera di Paulo Fonseca a questo appuntamento? Peppe Di, giornalista di Sky Sport, ne ha parlato con Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube. Ecco le sue parole su due giocatori chiave della formazione rossonera:. “Secondo meallungare la coperta in mezzo al campo., dalla panchina di Parma ad agosto, non ha mai riposato. E nelle ultime 9 partite ben 5 assist per lui. Dalla partita di Cagliari infila assist in continuazione. Non è solo la diga che pensavamo che il Milan avesse comprato ma ha anche qualità.non si è mai, è il giocatore di movimento ad aver giocato di più in stagione nonostante la squalifica.