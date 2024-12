Panorama.it - Cortina. Oltre le Tofàne, montagne di libri…

Amava ricordare Rolly Marchi, giornalista e scrittore, indimenticabile animatore del bel mondo candidamente innevato -trentino di nascita, milanese di residenza e cortinese di adozione- che “una valle si può anche trovare, ma questa non è solo una valle, è un salotto gigante, con un clima straordinario”. Già, un salotto. La Regina delle Dolomiti, spettacolo della natura di affascinate bellezza, da 15 anni brilla ancor di più grazie ad una delle più importanti rassegne culturali del nostro Paese: una calata di intellettuali che hanno contribuito a rafforzarne la già consolidata immagine turistica, secolare e fiera sotto leche sembrano proteggerla dall’alto. Francesco Chiamulera, impeccabile e dinamico patron di “Una Montagna di Libri” ci racconta come e perché tutti vogliano correre a presentare le proprie pagine all’ombra delle impareggiabili dolomiti cortinesi dove tutto, intanto, è in gran fermento in vista delle Olimpiadi nel 2026, a settant’anni esatti dall’edizione del 1956 che consacròa capitale italiana dello sci internazionale.