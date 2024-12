Dilei.it - Chiara Ferragni saluta il 2024 in lacrime: tutto è cambiato dopo il Pandoro Gate

Si avvicina la fine dell’anno, un periodo che per tutti è fatto di resoconti e di lancette da riportare indietro nel tempo. Non solo per noi comuni mortali, ma anche per vip e star l’avvicendarsi del Capodanno è un modo per celebrare quello che è successo, le vittorie, ma anche e sopratle cadute e gli ostacoli. Lo ha fatto anche, che di certo non ha avuto un anno facile:ilnella sua vita. Oggi al suo fianco c’è Giovanni Tronchetti Provera: con Fedez è finita, ed entro sei mesi arriverà il divorzio., il saluto alinil, possiamo dire cheha assistito allo sgretolarsi del suo impero e della sua vita, un tassellol’altro, come un domino malriuscito. E anche inatteso, a dire il vero: chi si sarebbe mai aspettato l’evolversi della vicenda? L’imprenditrice digitale ha cercato di rialzarsi, anche se di momenti difficili ne ha avuti.