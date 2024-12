Thesocialpost.it - Cecilia Sala arrestata in Iran: la giornalista italiana è stata fermata il 19 dicembre ed è in isolamento

Leggi su Thesocialpost.it

Da nove giorni, la, redattrice per il quotidiano Il Foglio e creatrice di podcast per Chora news, si trova nel carcere di Evin a Teheran, rinchiusa in una cella di.Questo è lo stesso penitenziario dove il regimeiano detiene i dissidenti, e dove, nell’autunno del 2022, la “travel blogger” romana Alessia Piperno ha trascorso 45 giorni prima di essere liberata, grazie a una lunga trattativa diplomatica.I motivi del fermo dinon sono stati resi noti ufficialmente; non sono state presentate accuse specifiche, ma solo vaghi riferimenti a “comportamenti illegali”.Il 12è volata a Teheran da Roma con un regolare visto di lavoro per giornalisti, valido per una settimana e rinnovabile. Una volta arrivata in, ha iniziato a condurre interviste e inviare le sue corrispondenze a Chora per la serie Stories.