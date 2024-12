Tpi.it - Caro Marziano: anticipazioni e ospiti del programma di PIF, 27 dicembre

Leggi su Tpi.it

deldi PIF, 27Questa sera, venerdì 272024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda una puntata speciale ditelevisivo di genere documentario, condotto e diretto da Pif. La trasmissione si propone di mostrare storie, curiosità e reportage, sulla falsariga de Il testimone, sempre dello stesso autore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.)L’appuntamento di oggi è dedicato al Natale: la festa più sentita dell’anno diventa un’occasione per osservare e raccontare il Paese. Il reportage di Pif, inizia davanti una tavola imbandita con le tradizionali leccornie natalizie per affrontare poi temi sempre più immateriali: un viaggio che parte dal Sud e arriva al Nord, alla ricerca del miglior piatto e del miglior dolce italiano.