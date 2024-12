Inter-news.it - Carlos Augusto sorpresa delle ultime due gare! Un dato lo conferma

è a tutti gli effetti unanote positive del mese di dicembre dell’Inter. Unlodall’ultima settimana di partite dei nerazzurri. PRECEDENTI – La stagione dinon è iniziata sugli stessi livelli dello scorso anno. Questo è comunque un discorso relativo, perché tutti i giocatori dell’Inter hanno reso meno nei primi mesi dell’anno. Forse per i numerosi impegni estivi, forse per la pancia piena dopo lo Scudetto della seconda stella. A partire dal pareggio con la Juventus tutto è cambiato, soprattutto i risultati e i numeri.si è reso assoluto protagonista soprattutto nell’ultima settimana di partite. Il brasiliano ha avuto meno spazio prima a causa degli infortuni che lo hanno fermato. La condizione fisica non eramigliori e gli stop hanno imposto a Simone Inzaghi di utilizzare solamente Federico Dimarco.