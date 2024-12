Ilgiorno.it - Call center, scatta la protesta di fine anno: no al contratto pirata

Leggi su Ilgiorno.it

È un, per i lavoratori dei, nel segno di proteste che sfocerin un presidio convocato per la mattina del 30 dicembre in largo 11 Settembre, davanti alla Prefettura. Una manifestazione contro quello che le sigle delle telecomunicazioni di Cgil, Cisl e Uil hdefinito un nuovo “”, siglato dall’associazione di categoria Assocontact e dal sindacato Cisal, che “riconosce aumenti salariali irrisori per i prossimi tre anni” a fronte di un peggioramento delle condizioni di lavoro, toccando in particolare maternità e permessi, in un settore già ad alto tasso di precarietà. “Assocontact – spiegano Slc-Cgil, Fistel-Cisl e UilCom – dopo aver tergiversato per 9 mesi osservando a distanza la trattativa, taglia corto ed esce allo scoperto sottoscrivendo unin dumping”.