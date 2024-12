Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Tre motivi per l’approdo di Mosquera in rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei possibili movimenti delnell'imminente sessione invernale di, ha ricordato come Fikayo Tomori possa lasciare i rossoneri già a gennaio. Così fosse, ovviamente, il Diavolo dovrebbe cercare un suo sostituto. Gli uomini mercato delhanno già una lista di diversi profili seguiti negli ultimi mesi. L'idea, in Via Aldo Rossi, era quella di investire nel ruolo nelestivo 2025, ma, con il nuovo scenario, conseguentemente, la spesa sarebbe anticipata di qualche mese. L'ostacolo, più che altro, è convincere il club proprietario del giocatore individuato a cedere a stagione in corso. Per la 'rosea', l'obiettivo principale didel, in caso di cessione di Tomori, risponde al nome di Cristhian, classe 2004, centrale spagnolo di origini colombiane che milita nella fila del Valencia.