Calciomercato Milan – Chi è Akliouche del Monaco: ruolo e dati

La sessione diinvernale si sta avvicinando e, secondo la Gazzetta dello Sport, ilsta puntando a Maghnesdel. Vediamo insieme chi è il giovane calciatore del club monegasco. Maghnesè in Francia, a Tremblay-en-France, il 25 febbraio 2002 da genitori di origini algerine. Nel 2017 è passato al settore giovanile del. Ha giocato con la seconda squadra dei monegaschi nel Championnat National 2, la quarta divisione del calcio francese. Il 16 ottobre 2021 ha esordito coi Rouges et Blancs in Ligue 1 contro il Lione. Un mese dopo, è arrivato l'esordio nelle coppe europee, precisamente in Europa League contro il Ferencvaros. Il 13 agosto del 2023 ha segnato il suo primo gol colcontro il Clermont Foot.ha giocato anche le Olimpiadi di quest'estate con la Francia, arrivando in finale contro la Spagna ed ottenendo la medaglia d'argento.