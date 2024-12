Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Calabria al Como? Pedullà svela le mosse del Diavolo

Leggi su Pianetamilan.it

potrebbe lasciare a gennaio il club? Il capitano rossonero sta giocando pochissimo e il suo contratto resta in scadenza a fine anno. Alfredo, esperto di, ha parlato in un suo video su 'YouTube', dei movimenti sulla fascia anche del. Ecco le sue parole: "Ilha messo gli occhi da qualche giorno su Davide, proponendo un contratto da subito. Piace a Fabregas, vedremo se ci sarà la possibilità già di chiudere l'operazione a gennaio. La proposta al calciatore è già arrivata". "Se illo dovesse cedere è evidente pensare subito a due cose: la prima è che Jimenez può andare a destra. La seconda è che Terracciano e Theo Hernandez ti coprono la fascia sinistra. Il rinnovo del francese è in stand-by". Vedremo quali saranno ledelin difesa, contando anche le voci su Fikayo Tomori.