Bormio Sarrazin in terapia intensiva Allegre attacca l’Italia | Non sanno preparare una pista VIDEO

“La mia opinione è chiara dopo quanto accaduto: qui noncomeuna”. E’ il duro attacco aldel discesista francese Nilsdopo la terribile caduta del connazionale Cyprien. “Sono 40 anni che preparano le piste ma nonfare altro che cose pericolose e non è per nulla rispettoso degli atleti”, ha incalzato. “Non so cosa stiano cercando di dimostrare. A un anno dall’organizzazione dei Giochi Olimpici, fare unadel genere. Non meritano di averli”, ha chiosato.Il 30enneè scivolato durante le prove cronometrate della discesa libera. La rovinosa caduta ha provocato un ematoma subdurale al cervello. Dopo aver firmato il miglior tempo nel training del giorno precedente, lo sciatore di Notre Dame des Millieres si stava ripetendo, ma all’uscita del Salto di San Pietro ha perso il controllo degli sci atterrando pesantemente sulla neve.