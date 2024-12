Superguidatv.it - Auditel 2024, anno vincente per gli ascolti tv Mediaset: tutti i dati (Tv, digital e Radio)

Il gruppo televisivo, in occasione della chiusura dell’, ha reso noto i, fornendo una più ampia panoramica dei primati del gruppo di Cologno Monzese in termini dida gennaio a oggi.per glitvIlè stato un altroper, primo editore italiano in assoluto sia nel consumo televisivo efonico tradizionale che in quello on-demand. Il sistema crossmediale del Gruppo infatti ormai raggiunge coni suoi mezzi i 96 milioni di copertura lorda settimanale.IdegliStraordinaria anche la crescita degli, i più moderni:è infatti primo editore italiano per consumi non lineari (TV connesse, Pc, device mobili), superando i 10 miliardi di video visti.