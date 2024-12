Puntomagazine.it - Afragola: tenta di forzare l’ingresso della caserma e poi lancia sassi e pigne alle finestre. Carabinieri arrestano 21enne

Arrestato per Violenza e Minacce aiDopo un Diverbio con la MadreQuesta notte adlocale stazione hanno arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale undel posto incensurato.Il ragazzo, poco prima delle 22, ha primato distruttura militare e poi hatosulle.Ihannoto di calmare ilche inizialmente aveva gettato spontaneamente un coltello che portava con sé. Successivamente, però, il giovane ha minacciato eto di aggredire i militari che lo hanno bloccato e arrestato.Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo poco prima aveva avuto un diverbio con la madre e pretendeva di essere arrestato, forse per farle un dispettoL'articolodie poi