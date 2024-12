Lanazione.it - Un Moment de Joie - L’albero solidale di Sugar

Arezzo, 26 dicembre 2024 – UndediL’estrazione di Beneficenza del 21 Dicembre Sabato 21 dicembre si è svolta l’estrazione legata alla raccolta fondi organizzata da Oroarezzo econ il contributo delle eccellenze orafe di Arezzo. L’iniziativa ha saputo unire la maestria artigianale al valore della solidarietà, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai bambini dell’Orfanotrofio Watoto Kenya Onlus. I premi in palio le splendide creazioni realizzate dalle mani esperte degli artigiani orafi aretini, trasformando ogni biglietto acquistato in un’opportunità per sostenere una causa importante. Numeri Estratti 1, 2, 3, 7, 11, 13, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 48, 50, 52, 59, 68, 75, 77, 84, 87, 89, 90, 97, 100, 102, 105, 106, 108, 112, 115, 116, 117, 125, 126, 127, 132, 134, 135, 140, 143, 144, 145, 148, 153, 154, 156, 157, 171, 188, 200, 201, 210, 211, 254, 255, 257, 259, 261, 263, 266, 267, 273, 275, 276, 278, 288, 292, 293, 296, 299, 300, 302, 303, 341, 344, 352, 364, 401, 402, 403, 405, 406, 408, 409, 421, 456, 458, 460, 462, 463, 471, 488, 491.