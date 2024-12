Thesocialpost.it - Tragedia a Natale, monossido di carbonio in casa. Colpita l’intera famiglia, la madre muore

Una donna di 66 anni morta, suo marito di 73 e la figlia di 28 ricoverati in gravissime condizioni. E’ il bilancio di un’intossicazione dadiche si è verificata la notte scorsa in una abitazione della Carnia, a Forni di Sopra (Udine), 26 dicembre 2024.Una donna di 66 anni è deceduta e il marito di 73 e la figlia di 28 anni sono in condizioni critiche in seguito a un’intossicazione dadiavvenuta la notte dia Forni di Sopra, in Carnia, provincia di Udine.L’allarmeL’allarme è scattato alle 4:30, quando la centrale operativa Sores Fvg è stata contattata dal Numero unico per le emergenze della Toscana. La segnalazione è arrivata dal compagno della giovane donna, residente in Toscana, il quale, dopo aver ricevuto messaggi preoccupanti dalla fidanzata, ha immediatamente attivato i soccorsi.