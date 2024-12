Svolta Osimhen | nuovo bomber a gennaio per il Napoli

Leggi su Sportface.it

Il nigeriano può cambiare maglia già ae ilha intenzione di finanziare subito l’acquisto di unsubito e ilpuò far festa. Ilnigeriano torna ad essere al centro del calciomercato. I quattro mesi in Turchia sono serviti all’ex numero 9 azzurro che a Istanbul ha dimostrato di non aver dimenticato come si fa gol.Tanto che in Premier League, complice anche l’abbassamento della clausola per acquistarlo, sono tornati a pensare a lui. Lo fa in maniera particolare il Manchester United: Amorim sa che difficilmente potrà avere Gyokeres a stagione in corso ed allora sta virando sull’attaccante di proprietà delper i Red Devils, pronti a versare i 75 milioni della clausola. Ci sarebbe da convincere lo stesso calciatore che, nelle scorse settimane, ha più volte ribadito la volontà di restare al Galatasaray fino al termine della stagione, anche perché i turchi devono già fare i conti con il grave infortunio di Mauro Icardi.