Movieplayer.it - Squid Game 2, recensione: il ritorno di un cult. Ancora più grande e ancora più vendicativo

Leggi su Movieplayer.it

Si torna sull'isola maledetta nella seconda stagione del fenomeno seriale che vede nuovamente protagonista Lee Jung-jae. Con lui, tanti nuovi giocatori. E una traccia umoristica che mancava. In streaming su Netflix. Bissare un fenomeno di certe portate è quasi impossibile. A volte. Lo sa bene Netflix, pioniere di un nuovo modo di fare serialità, che sempre più - molti anni dopo il suo avvento e numerosi titoli e piattaforme nati successivamente - deve fare i conti con l'usura dei propri instant, che puntano a chiudere i battenti per lasciare spazio, forse, ad un'altra era televisiva. Intanto però bisogna battere il ferro finché ècaldo, come si suol dire, e2 arriva dopo ben tre anni e un'attesa quasi spasmodica per ciò che ha rappresentato lo show, in .