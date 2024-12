Cityrumors.it - Sinner, Berrettini, Djokovic: quali big subito in campo a Brisbane?

Leggi su Cityrumors.it

Il tennis chiude e riapre con gli ATP 250 di, in Australia: eccosaranno tutti i big che scenderanno inL’Australia si offre come ultima tappa del 2024 e prima nel 2025 per il mondo del tennis. Il 31 dicembre avranno inizio gli ATP di, che si prenderanno una pausa solo il 1° gennaio del prossimo anno, prima di riprendere il 2 con la finale, invece, il programma per il 5. Un’occasione per molti per conquistare punti, ma anche per prepararsi in vista degli Slam.bigin? (Ansa Foto) – Cityrumors.itTra i tennisti che approfitteranno dell’occasione offerta dall’Australia e quindi dac’è anche l’italiano Matteo. La vittoria in Coppa Davis, al fianco di Jannik, è stata l’occasione per tornare protagonista dopo mesi difficili, complici troppi infortuni che hanno condizionato il proseguo della carriera.