Sicurezza della ricerca e legami con Pechino. Negli Usa il caso Xiao-Hai Yan

L’Università del Delaware, prestigioso ateneo a Newark dove hanno studiato il presidente Joe Biden e la moglie JIll Biden ma anche il premio Nobel Richard F. Heck, ha accettato di pagare 715.580 dollari per chiudere uncon accuse di non aver rivelato idi un professore con il governo cinese mentre riceveva finanziamenti per ladalla Nasa.Le accuse riguardano-Hai Yan, 72 anni, professore di scienze marine dell’Università di Xiamen, che ha un accordo di partenariato con l’Università del Delaware. Ma il docente è stato anche co-investigator di una sovvenzione dell’agenzia spaziale da 750.000 dollari, per un progetto dal titolo “Building a competitive and sustainable Delaware remote sensing big data center for cutting-edge coastal and environmental change research and workforce development”.