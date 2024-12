Golssip.it - Scamacca stupisce tutti: arriva la proposta di matrimonio per Flaminia Apolloni

Una specie di gol in contropiede. Gianlucaha fatto la suadialla fidanzata. Nulla di strano se non fosse che fino a qualche mese fa i due si erano separati. In estate il calciatore dell'Atalanta aveva avuto una storia con Angela Nasti, ex tronista e sorella di Chiara Nasti, quindi cognata di Mattia Zaccagni. Qualche giorno fa il club bergamasco aveva postato le foto della festa di Natale e i due si erano rivisti insieme proprio in occasione dell'evento nerazzurro. Da lì è stato certificato il ritorno di fiamma tra i due che a quanto pare hanno superato un momento delicato e hanno deciso di legarsi per sempre. Il giocatore italiano, che è ai box per infortunio, ha dato l'anello alla sua compagna e le ha fatto ladi. "È te che ho sempre voluto.