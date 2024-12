Sport.quotidiano.net - Santo Stefano di corsa a Firenze, foto e classifica della gara podistica

, 26 dicembre 2024 – Oltre mille appassionati hanno animato la tradizionaledi, che ha preso il via dalla suggestiva cornice di Piazza San Lorenzo, nel cuore di. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a richiamare atleti e camminatori, confermandosi come un evento imperdibile del calendario podistico natalizio. L'organizzazione, impeccabile come sempre, è stata curata dal Gruppo Podistico Maiano, con il patrocinio del Comune diCittà Metropolitana eRegione Toscana, sotto l’egidaUisp. Trofeo Trattoria Zà Za, leA documentare ogni momento con scatti di grande intensità, l’associazione benefica Regalami un sorriso Ets, che ha ricoperto il ruolo digrafo ufficiale. La competizione principale, unadi 13 km, è stata affiancata da un percorso ridotto di 6 km, pensato per i camminatori.