Piazza Pia la trasformazione in 46 secondi | il video in time-lapse

L'Anno Santo del 2025 è stato ufficialmente aperto e con esso la nuovaPia con il tunnel automobilistico, inaugurata alla presenza della premier Giorgia Meloni. A pubblicare su Instagram unindei lavori è stato Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma. "Quella di ieri è stata una giornata storica per Roma. Realizzare un sottopasso e una grandepedonale in un punto così delicato della città in un anno e mezzo è un record. Complimenti al Sindaco e alla collega ai lavori pubblici Ornella Segnalini e grazie a tutte le operaie e gli operai che hanno lavorato con turni h24. Da oltre 20 anni si parlava di questo sottopasso e della pedonalizzazione, oggi è realtà grazie al coraggio e alla visione di questa Amministrazione. Viva il progresso, viva il coraggio", scrive l'assessore capitolino postando ilche in 46mostra ladell'area.