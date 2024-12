Romadailynews.it - Papa Francesco apre la Porta Santa a Rebibbia e abbraccia i detenuti

Leggi su Romadailynews.it

Prima apertura dellain un carcere. Doni e commozione durante la visita giubilare.Un evento storico si è svolto nel carcere di, doveha aperto per la prima volta unaall’interno di un istituto penitenziario. La cerimonia, inserita nel contesto del Giubileo, ha visto la partecipazione di circa 300e membri del personale all’interno della cappella, mentre altre 300 persone hanno assistito dall’esterno.Il Pontefice è stato accolto con emozione dai, che hanno colto l’occasione per salutarlo personalmente. Alcuni hanno baciato la sua mano, altri gli hanno sussurrato parole all’orecchio o lo hanno stretto in un abbraccio.ha rivolto parole di speranza e incoraggiamento, salutando anche il personale penitenziario e i volontari presenti.