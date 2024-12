Anteprima24.it - “Napoli Est Fest”: arriva la Nuova Compagnia di Canto Popolare

Tempo di lettura: 2 minutiDoppio appuntamento domani 27 dicembre, nell’ambito della rassegnaEstpromossa dalla VI Municipalità, al Teatro Pierrot in Via Angelo Camillo De Meis, 56 a Ponticelli che sarà il palcoscenico di una serata ricca di spettacoli, cultura e tradizione.Il primo appuntamento è fissato alle 18:30 con “Made inEst” uno spettacolo di cabaret che celebra la tradizione comica napoletana attraverso le performance di un parterre di artisti straordinari: Ciro Giustiniani, Enzo Fischietti, Floriana De Martino e Luisa Esposito. Uno show concepito da artisti fortemente legati al territorio, che regaleranno al pubblico divertimento e risate.A seguire, alle 21:00, si prosegue con la musica e la tradizione natalizia partenopea grazie a Ladi, che porterà in scena “Quanno Nascette Ninno”.