Meteore Milan, che fine ha fatto Vranckx? I suoi numeri al Wolfsburg

Nella lunga, e vincente, storia delsono passate davvero tante. Senza voler andare troppo indietro nel tempo, negli ultimi 10 anni ce ne sono state alcune che, probabilmente, i tifosi rossoneri hanno rimosso dalla propria memoria. Fra questi vi è sicuramente Aster, centrocampista belga classe 2002. Arrivato aello durante l'ultimo giorno del calciomercato estivo 22/23,si presenta come un altro di quei colpi a bassissimo costo (prestito con diritto di riscatto) pronti a sorprendere: ma, purtroppo, non sarà così. In rossonero collezionerà solo 10 presenze, fra Serie A, Supercoppa e Coppa Italia, condite da un solo assist. Alla conclusione della stagione 22/23 tornerà in Germania, al, nonostante l'interessamento di Genoa e Fiorentina. Ma come sta andando in Bundesliga? Spoiler: non benissimo.