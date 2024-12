Bergamonews.it - L’atalantino Scamacca fa gol: chiede alla storica fidanzata di sposarlo

Sarà un Natale da ricordare per l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale di calcio Gianlucae la suaFlaminia Appolloni. Il 25enne calciatore delle Dea ha trascorso una delle notti più magiche dell’anno a Roma con la sua dolce metà, sorprendendola con una romanticissima proposta di matrimonio.Davanti all’entrata di Castel Sant’Angelo, uno dei monumenti che caratterizzano la “città eterna”, si è inginocchiato ai piedi della ragazza perrle la mano, come si vede da una fotografia che ha pubblicato su Instagram.Nella caption correlatafoto si legge: “È te che ho sempre voluto. Ora e per sempre” a suggellare questo bellissimo momento. Sono numerosi i likes e i messaggi di congratulazioni da parte di amici e fan, che condividono la loro gioia.Il giocatore, classe 1999, avrebbe conosciuto la sua amata proprio nella Capitale e la loro relazione avrebbe avuto inizio nel 2021.